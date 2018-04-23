Adriana Lima sokakta nefes kesti! Frikik vermemek için çok uğraştı

Yaklaşık bir yıldır Türk yazar Metin Hara ile birlikte olan dünyaca ünlü top model Adriana Lima, New York'ta objektif karşısına geçti ve birbirinden seksi pozlar verdi. New York'taki çekimler sırasında derin yırtmaçlı sarı eteğiyle dikkatleri üzerine çeken Adriana Lima, poz verirken zor anlar yaşadı. Birbirinden farklı kıyafetlerle objektif karşısına geçen model, çarpıcı pozlar verdi. Brezilyalı güzel, frikik vermemek için bir hayli uğraştı.

Çekimler esnasında oldukça mutlu görünen ve yüzünden tebessüm eksik olmayan Adriana Lima, her zamanki gibi formundaydı. Sarı eteğini ve mavi bluzunu çıkaran Adriana Lima, bu kez farklı bir konseptle çekimlere devam etti. Kısa bir şort ve kırmızı triko giyen Adriana Lima, seksi pozlar vermeye devam ederken, New York'ta sokaktan geçenlerin şaşkın bakışları arasında güzelliğini ve düzgün vücudunu bir kez daha sergilemekten geri kalmadı.