Adriana Lima fotoğraflar için Metin Hara'dan izin almış

Ünlü mankern Adriana Lima'nın geçtiğimiz günlerde basında geniş yer bulan fotoğraflar için sevgilisi Metin Hara'dan izin aldığı iddia edildi. Öte yandan Lima daha önce verdiği bir demeçte sadece soyunmak için soyunmayacağını dile getirmişti.

Adriana Lima fotoğraflar için Metin Hara'dan izin almış

Brezilyalı manken Adriana Lima ajanslara ve sosyal medyaya düşen etkileyici kareleri için önce sevgilisi Metin Hara’dan izin aldığı iddia edildi. Bir süre önce “Artık çıplak poz vermeyeceğim” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çeken Adriana Lima'nın bu kararında Metin Hara’nın etkisi olduğu konuşuluyordu ancak Metin Hara durumu şöyle yorumladı:

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Adriana Lima fotoğraflar için Metin Hara'dan izin almış

'ADRİANA'NIN MESAJI AÇIK VE NET': “Benim yaklaşımıma zerre kadar oturmayan, tamamen kurgusal bir söylem. Paylaşımı o değil aslında, mesajı açık ve net: Herhangi bir neden olmadan, sadece soyunmak için soyunmayacağım. Aslında bir kadının son derece değerli bir şekilde, kadının metalaştırılmasında duyduğu rahatsızlığın hikayesi.”

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Adriana Lima fotoğraflar için Metin Hara'dan izin almış

İşte Adriana'nın New York sokaklarında verdiği pozları...

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Adriana Lima fotoğraflar için Metin Hara'dan izin almış

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