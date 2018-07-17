Adnan Oktar'la Fethullah Gülen arasındaki 6 benzerlik

Türkiye tarihinin en geniş çaplı soruşturmalarından biri ile operasyon düzenlenen Adnan Oktar suç örgütünün, FETÖ ile benzerlikleri dikkat çekiyor.

Adnan Oktar'la Fethullah Gülen arasındaki 6 benzerlik

Türkiye tarihinin en geniş çaplı soruşturmalarından biri ile operasyon düzenlenen Adnan Oktar suç örgütünün, FETÖ ile benzerlikleri dikkat çekiyor. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ortaya çıkanlar, örgütün FETÖ ile benzerliklerini de ortaya koyuyor. Pensilvanya’da ikamet eden Gülen ile bir kolu ABD’de bir kolu İsrail’de olan iki ismin yolları nerelerde kesişti. İşte yanıtı.

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Adnan Oktar'la Fethullah Gülen arasındaki 6 benzerlik

1- Müstear isimle kitap yazdılar: Fetullah Gülen, 1970'lerden bu yana faaliyet gösteriyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazılarında “Abdul Fettah Şahin, Saffet Senih, Şemsettin Nuri” gibi isimler kullandığı biliniyor. Yahudilik, masonluk, Darwinizm, yaratılış kitaplarıyla uluslararası kamuoyunun da dikkatini çeken Adnan Oktar da müstear isimle Harun Yahya adı ile kitaplarını çıkarıyordu.

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Adnan Oktar'la Fethullah Gülen arasındaki 6 benzerlik

2- Dinler arası diyalogcular: Fetullah Gülen, 2000'li yıllardan bu yana Vatikan'la yapılan görüşmeler ve sempozyumlarla dinler arası diyalogu savunuyor. Adnan Oktar da birçok sohbetinde, “Museviler bizim kardeşimizdir Hristiyan dindarlar bizim canımız, ciğerimiz kardeşlerimizdir. Benim diyalog dediğim budur” demişti.

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Adnan Oktar'la Fethullah Gülen arasındaki 6 benzerlik

3- Müridleri mehdi diye konuşuyor: Fetullah Gülen, “Dünya zulümle dolduğunda mesih gelir” demişti. Örgütü de FETÖ elebaşı için“beklenen salih zat” diyordu. Gözaltındaki Oktar ise mehdiyi tanımlarken kendisini anlatıyordu ve “Mehdi özellikleri bana çok benzediği için için böyle bir çıkarımda bulunuyorlar” diye konuşmuştu.

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