Adnan Oktar'ın kedicikleriyle ilgili bomba detaylar!

İki gün önce gözaltına alınan Adnan Oktar ve ‘kedicik’leriyle ilgili, mide bulandırıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Oktar’ın ‘bacılar ve cariyeler’ adlı yapılanmayla, genç kızları nasıl fuhuş tuzağına çektiği, seks kasetleriyle de kaçmalarını engellediği mağdur ifadeleriyle ortaya çıktı.

Adnan Oktar'ın kedicikleriyle ilgili bomba detaylar!

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve müritlerine yönelik İstanbul merkezli dört ilde yürütülen operasyonda gözaltı sayısı 179’a ulaştı. GFirari 56 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yaşları 11 ile 40 arasında değişen 35 mağdurun şikayetçi olduğu operasyonda, örgütün zulmüne uğrayanların anlattıkları ise dehşet verici.

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Adnan Oktar'ın kedicikleriyle ilgili bomba detaylar!

6 BABUNA GÖZALTINDA: Oktar'a yönelik yapılan operasyon kapsamında Babuna ailesinden 6 kişi bulunurken Oktar Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ferhunde Eda Babuna, Fatma Ceyda Babuna Ertüzün ve Tuğba Babuna ile yeğenleri Alev Babuna'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

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Adnan Oktar'ın kedicikleriyle ilgili bomba detaylar!

İYİ EĞİTİMLİ, ZENGİN ÇOCUKLARI: İyi eğitim almış, güzel ve zeki kızların nasıl olup da Adnan Hoca’nın kediciklerine dönüştüğü ve bu yapıdan çıkıp kurtulamadığı kamuoyunun merak ettiği en önemli sorulardan biriydi. Gerek gözaltına alınan ‘kedicikler’, gerekse mağdurların ifadesi, yapının ağına düşen kızların dehşet veren muamelelere maruz kaldığını gözler önüne serdi. İfadelere göre, Adnan Oktar 1999 yılında tutuklandığında kendi ağzıyla anlattığı fuhuş sisteminin aynen devam ettiriyordu.

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Adnan Oktar'ın kedicikleriyle ilgili bomba detaylar!

KIZLAR LÜKS VE ŞATAFATA KANIYOR: ‘Turnike’ denilen fuhuş sisteminde, genç bir erkeğe cemaat tarafından gereken maddi desteğin verildiğini belirten itirafçılar, örgütün erkek üyelerine marka kıyafetlerle ve marka araçlar vererek genç kızları ağına düşürdüğünü anlattı. Genç kızlarla görüşen erkekler, kızlara sürekli evlenmek istediği mesajı verirken ilk başta çok nazik davranılan kızlar adım adım bir tuzağın içine sürükleniyordu. İddiaya göre, örgüte üye olan bir erkek tarafından yapıya kazandırılan kadınlar, önce bir süre lüks hayat içerisinde yaşıyordu.

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