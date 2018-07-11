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Adnan Oktar'ın 'kediciği' güneşlenirken gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın 'kediciği' güneşlenirken gözaltına alındı

İstanbul merkezli olarak Adnan Oktar ve müritlerine yönelik yapılan operasyon sonucunda Bodrum’da tatil yapan 'kediciği', şezlongda güneşlenirken gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 14:39 - Güncelleme: 11-07-2018 14:39

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın kediciği olarak bilinen B.B. isimli kadının ise Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta kaldığı belirlendi. Bodrum KOM amirliğince düzenlenen operasyon sonucu B.B.’nin kaldığı eve operasyon düzenlendi.

HAVUZDA ŞEZLONGDA GÜNEŞLENİYORDU
B.B.'nin evin önündeki havuzda şezlongda güneşlendiğini gören ekipler B.B.’yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.B.’nin işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.

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Kaynak : İHA

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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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