Adnan Oktar’ın 'kediciği' Bodrum’da güneşlenirken yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şu ana kadar 166 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ilk sözleri, "İngiliz derin devletinin oyunu" oldu. Adnan Oktar'ın bütün mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı.
ŞEZLONGTA GÜNEŞLENİRKEN GÖZALTINA ALINDI: Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın kediciği olarak bilinen B.B. isimli kadının ise Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta kaldığı belirlendi. Bodrum KOM amirliğince düzenlenen operasyon sonucu B.B.’nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. B.B.'nin evin önündeki havuzda şezlongda güneşlendiğini gören ekipler B.B.’yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen B.B.’nin işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.
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