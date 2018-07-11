Adnan Oktar’ın 'kediciği' Bodrum’da güneşlenirken yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şu ana kadar 166 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ilk sözleri, "İngiliz derin devletinin oyunu" oldu. Adnan Oktar'ın bütün mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı.