Adnan Oktar'ın ağabeyi serbest bırakıldı!

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında, 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Aralarında Adnan Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar'ın da bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen 2.dalga operasyonda 33 şüpheliden, 17'si yakalanmıştı. Şüphelilerden 15'i adliyeye sevk edilirken; 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adnan Oktar suç örgütünün kritik ismi yakalandı!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılarak savcılık sorguları yapılan 15 şüpheliden 7'sinin tutuklanması talep edilirken; Adnan Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar'ın aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 7'sinin tutuklanmasına karar verildi. Kenan Oktar'ın da bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

16 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturmada, 22 Ekim Pazartesi günü 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış; 16 şüpheli ise adreslerinde bulunamamıştı. Yakalanamayan şüpheliler halen aranıyor.

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  • Güncel 24 Ekim 2018 20:15
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