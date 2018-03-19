Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den bomba itiraflar

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın gözde 'kedicik'lerinden olan Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etti.

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, bu kez farklı bir konuyla gündemde. Adnan Oktar’ın en tanınmış “kediciklerinden” Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etti. “Adnan Hoca”nın yanından kaçtığını söyleyen Ceylan Özgül, Instagram hesabından da dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Twitter

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Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söyleyerek, yıllar önce değişen Türk Lirası’nı dahi tanımadığını öne sürdü. Ceylan Özgül, Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Dikkat edin sizi kaydedecekler. Gizli kameralarla, açık kameralarla kaydedecekler. AVM'lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onların üzerinde oynayacaklar ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize kullanmaya kalkacaklar. Korkmanıza gerek yok şeytanın hilesi zayıftır” ifadelerini kullandı. Twitter

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Ceylan Özgül’ün iddialarına ise Adnan Oktar kanadından yalanlama geldi. Oktar’ın “kediciklerinden” Tülay Kumaşçı sosyal medya hesabından attığı mesajlarda Ceylan Özgül’ün sözlerinin doğru olmadığını, bir yıl önce kendi isteğiyle babasının yanına gittiğini iddia etti. Twitter

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