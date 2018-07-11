Adnan Oktar'a vatandaşlardan olay tepki!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Adnan Oktar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Adnan Oktar'a hastane çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi. "Kediciklerin nerede" diye bağıran vatandaşlara gülümseyen Oktar, polis tarafından araca bindirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Oktar'ın burada ifadesinin alınacağı öğrenildi.

NEYLE SUÇLANIYOR? Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada "Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştır" denildi. Emniyet, 235 şüpheliye yönelik operasyon yürütüldüğünü bildirdi. Emniyet, Adnan Oktar ve destekçilerine 'cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı' suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

ARACIYLA KAÇARKEN YAKALANDI: Adnan Oktar’ın aracıyla kaçarken yakalandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; polis ekipleri Oktar’ı gözaltına almak için Üsküdar’daki evine operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Oktar’ın aracına bindiği ve hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı öğrenildi.

POLİS TAKİP ETTİ: Oktar’ın Üsküdar’dan TEM otoyoluna bağlanıp kaçtığı, polis ekiplerinin de anbean takip ettiği öğrenildi. Kovalamacanın Sarıyer’de son bulduğu ve polislerin Oktar’ı burada aracının önünü keserek gözaltına aldığı öğrenildi.

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