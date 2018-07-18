Adnan Oktar'a bir darbe daha! İtirafçı oldular

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 92 kişinin işlemleri devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.

VİLLANIN İÇİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Adnan Oktar grubuna geçtiğimiz günlerde operasyon gerçekleşmiş, Kandili’deki lüks villada çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Villanın içi ise ilk kez görüntülendi.

HAVUZ VE LÜKS OTOMOBİLLER

Görüntülerde villa bahçesinde havuz görülüyor. Villa bahçesinde lüks otomobiller görülürken, polisin özel eğitimli köpeklerle yaptığı arama da kayıtlarda görülüyor.



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