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Adnan Oktar'a bir darbe daha! İtirafçı oldular

Adnan Oktar'a bir darbe daha! İtirafçı oldular

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 92'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yaklaşık 2 bin sayfa ifade veren şüphelilerden bazılarının itirafçı olduğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 14:49 - Güncelleme: 18-07-2018 14:49

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 92 kişinin işlemleri devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.

VİLLANIN İÇİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Adnan Oktar grubuna geçtiğimiz günlerde operasyon gerçekleşmiş, Kandili’deki lüks villada çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Villanın içi ise ilk kez görüntülendi.

HAVUZ VE LÜKS OTOMOBİLLER
Görüntülerde villa bahçesinde havuz görülüyor. Villa bahçesinde lüks otomobiller görülürken, polisin özel eğitimli köpeklerle yaptığı arama da kayıtlarda görülüyor.

Annem gece 3'te beni Adnan Oktar'a götürüyordu erkeklerin bana... Annem gece 3'te beni Adnan Oktar'a götürüyordu erkeklerin bana... Annem gece 3'te beni Adnan Oktar'a götürüyordu erkeklerin bana... Annem gece 3'te beni Adnan Oktar'a götürüyordu erkeklerin bana... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Adliyeye sevk edildiler! İşte Adnan Oktar'ın cevap veremediği soruAdliyeye sevk edildiler! İşte Adnan Oktar'ın cevap veremediği soruAdliyeye sevk edildiler! İşte Adnan Oktar'ın cevap veremediği soruAdliyeye sevk edildiler! İşte Adnan Oktar'ın cevap veremediği soruHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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