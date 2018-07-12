Adnan Oktar ile yakalanan kedicik Didem Ürer çıktı! Orjinal hali olay

Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan kedicikleri tanımak mümkün olmadı. Zira instagram ve sosyal medyadan paylaştıkları görüntüleri ile gözaltına alınanları özdeşleştirmek mümkün değildi. Didem Ürer ve Gülgün Göktan bunun en çarpıcı örneği oldu.
Adnan Oktar'ın bugün ortaya çıkan kaçma girişim görüntülerinde yanında bir kedicik de vardı. Oktar'ın şoförlüğünü yapan bu kadını ilk başta kimse tanıyamadı.
Sarı saçlarını toplamış olan kedicik orta yaşın üzerinde bir görünüme sahipti. Maslak'ta çevrilen araçtan indirilen kedicik objektiflere böyle yansıdı. Kediciğin kim olduğu ise sonradan ortaya çıktı. Söz konusu kedicik Adnan Oktar'ın gözdesi Didem Ürer'di.
DİDEM ÜRER'İ TANIMAK NE MÜMKÜN? : Adnan Oktar'ın vitrin yüzlerinden olan Didem Ürer sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarında en fazla 25-28 yaş aralığında güzel bir sarışın olarak görünüyor.
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