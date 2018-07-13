Adnan Oktar için 'pes' dedirten destek: Milyar tane evladım olsa...

ADNAN Oktar'a destek veren bir grup emniyet müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Nursel Tekin, “Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda ederim'' diye konuştu. Gizem Daşer ise, ''Bunlar hep ingiliz derin devletinin oyunu ve inşallah bu oyun bozulacak" dedi.

Adnan Oktar için 'pes' dedirten destek: Milyar tane evladım olsa...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik önceki gün yaptığı operasyon kapsamında 179 kişiyi gözaltına almıştı. Oktar'ın da aralarında bulunduğu şüphelileri destekleyen bazı kişiler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı.

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Adnan Oktar için 'pes' dedirten destek: Milyar tane evladım olsa...

''BU ARKADAŞLAR HİÇBİR SUÇA BULAŞMAMIŞTIR'': Yaklaşık 20 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını, kitaplarını okuduğunu ve iki çocuğunun Oktar'ın öğrencisi olduğunu belirten Osman Yazaroğlu, "Bu arkadaşların herhangi birisi hiçbir suça bulaşmamıştır. Bunlar tamamen atılan bir iftiradan ibarettir. Sonuçlar yargılama süresinde ortaya çıkacaktır. Evde bulunan silahlarla ilgili spekülasyon yapılıyor. Bu silahlar Adnan Oktar'ın malikanesinde ve evinde güvenlik hizmeti veren birkaç arkadaşın ruhsatlı silahlarıdır. Bunlar devletin verdiği ruhsatlı silahlardır. Bu haberlerle bir algı operasyonu oluşturulmak isteniyor. Bunun doğru olmadığını söylüyoruz" dedi.

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Adnan Oktar için 'pes' dedirten destek: Milyar tane evladım olsa...

''CANIM FEDA'': Nursel Tekin ise, “Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim'' diye konuştu.

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Adnan Oktar için 'pes' dedirten destek: Milyar tane evladım olsa...

''OYUN BOZULACAK İNŞALLAH'': 6 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını ve 3 yıldır da programlara çıktığını belirten Gizem Daşer ise, “Bu zamana kadar ortaya atılan taciz iddiaları tamamen iftiradır. Bütün erkek ve kız kardeşlerimize kardeşi gibi bakar, kardeşi gibi herşeyden sakınır. Bunlar hep ingiliz derin devletinin oyunu ve inşallah bu oyun bozulacak" şeklinde konuştu.

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