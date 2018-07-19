Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyor tatmin yöntemleri ifşa oldu!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen Oktar dahil 116 kişi tutuklandı, 17 kişi serbest bırakıldı. Tüm bunların yanı sıra, örgüt lider Adnan Oktar birbirinden iğrenç sırları ifşa olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eski kedicik Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar'ın cinsel ilişkiye giremediğini söylemişti. Adnan Oktar'ın başka sırlara çıkmaya devam ediyor.
Savcılığın yazdığı sevk yazısında Oktar'ın kadınları dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu anlatıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği Adnan Oktar dahil 117 kişi tutuklandı. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında Oktar'ın kadınların cinsel organlarına peçete soktuğu yazıldı
"KADINLARIN CİNSEL ORGANINA PEÇETE SOKMUŞ"; Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında Adnan Oktar'ın birçok kadını dövdüğü, cinsel organlarına peçete soktuğu anlatılarak, "Oktar'ın mehdiliğine inandırılan kadınların, öncelikle örgütte yeni eleman kazandırılmasın da görevli erkek şahıslarla grup veya ayrı yarı cinsel ilişkiye zorlandıkları , çocuk yaştaki kızların dahi zorlandığı hatta cinselliği artırıcı ilaçların katıldığı içeceklerin kullanıldığı partilerin düzenlendiği ifade edildi. Bir çok kadına da eziyetler uygulanıp sapkın arzusunu kabul eden birer köle haline getirildikleri ilişki görüntülerinin şantaj amaçlı kullanıldığı belirtildi.
SÖZDE İMAM NİKAHI İLE EVLENDİRİLEREK ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ; Sevk yazısında ifadelerine yer verilen mağdurlardan E.A. ifadesinde Adnan Oktar ile sözde bir imam nikahı ile evlendirildiğini, zorla ilişkiye girdiğinini anlattı. Oktar'ın 'Adnan Hoca'nın kedicikleri' söyleminin de yine örgütün suç faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanıldığı belirtildi.
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