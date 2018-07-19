Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyor tatmin yöntemleri ifşa oldu!

"KADINLARIN CİNSEL ORGANINA PEÇETE SOKMUŞ"; Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında Adnan Oktar'ın birçok kadını dövdüğü, cinsel organlarına peçete soktuğu anlatılarak, "Oktar'ın mehdiliğine inandırılan kadınların, öncelikle örgütte yeni eleman kazandırılmasın da görevli erkek şahıslarla grup veya ayrı yarı cinsel ilişkiye zorlandıkları , çocuk yaştaki kızların dahi zorlandığı hatta cinselliği artırıcı ilaçların katıldığı içeceklerin kullanıldığı partilerin düzenlendiği ifade edildi. Bir çok kadına da eziyetler uygulanıp sapkın arzusunu kabul eden birer köle haline getirildikleri ilişki görüntülerinin şantaj amaçlı kullanıldığı belirtildi.