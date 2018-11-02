Adıyaman'da köylülerin bulduğu mağara şaşırttı

Adıyaman'ın Gerger ilçesi sınırlarında bulunan Doğu Roma dönemine ait mağaranın, dini ayinlerde kullanıldığı tahmin ediliyor.

Adıyaman'da köylülerin bulduğu mağara şaşırttı

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gerger ilçesinde köylüler tarafından mağara bulunduğunun ihbarı üzerine ilçeye geldiklerini söyledi. Kireç taşından yapılan, ön kısmının 5 metre yüksekliğinde arkaya doğru daraldığını, uzunluğunun ise 12 metre olan bir mağara tespit ettiklerini aktaran Alkan, şöyle konuştu:

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Adıyaman'da köylülerin bulduğu mağara şaşırttı

Mağara, doğal bir mağaradır. Mağaranın kuzey girişinde kırmızı boyama tekniğiyle yapılmış daire içerisinde malta haçı ve üst kısmında haç işaretleri bulunuyor. Haç işaretlerinin bulunması nedeniyle bu mağaranın Hristiyanlar için dini ayinlerin yapıldığı mekan olarak da kullanıldığı düşünülmektedir. Mağaranın iç kısmında ise sunum çukurları bulunuyor. Bu çukurların libasyon yapılan çukurlar olduğunu tespit ettik. Doğu Roma dönemine ait bir mağaradır. "

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Adıyaman'da köylülerin bulduğu mağara şaşırttı

Alkan, mağaranın tescil edilmesi için çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi. Mağarayı ilk gören vatandaşlardan Fethi İzci ise mağarayı gezip incelediğini ve farklı bir mağara olduğunu gördüğünü belirtti.

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Adıyaman'da köylülerin bulduğu mağara şaşırttı

Mağarada ateş yakıldığını ve haç işaretlerinden anlaşıldığı üzere ayin yapıldığını tahmin ettiğini anlatan İzci, "Mağarada ayak izleri var. Adıyaman'da ilk defa böyle bir mağara görüyorum. Kırmızı boya ile işaretlenen haç işaretleri var." diye konuştu.

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