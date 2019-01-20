Adıyaman'da korkunç manzara! Açlık ve soğuktan öldüler

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Adıyaman’da 5 yaban keçisi açlık ve soğuktan donarak öldü. Av turizminin önemli merkezlerinden olan Adıyaman’da yaban keçileri toplu halde telef oldu.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Adıyaman’da 5 yaban keçisi açlık ve soğuktan donarak öldü. Av turizminin önemli merkezlerinden olan Adıyaman’da yaban keçileri toplu halde telef oldu. Sayıları 3 bin 250 civarında olan yaban keçileri, soğuk havadan dolayı yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekiyor. Twitter

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Hava sıcaklığının gece eksi 10'a kadar düştüğü bölgede kar kalınlığı ise 1 metreyi buluyor. Adıyaman-Çelikhan arasındaki Bağlıca köyü Tutdere mevkiinde birisi 2 yaşında, diğerleri ise yavru olan 5 adet yaban keçisi açlık ve soğuğa dayanamayarak öldü. Twitter

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Ölen hayvanların leşlerini ise diğer yabani hayvanlar ve sokak köpekleri parçaladı. Bölgede bulunan maden işletmesi yetkilileri, yaban keçilerini korumak için sokak köpeklerini maden ocağındaki barakaya kapattı.

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