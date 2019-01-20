Adıyaman'da korkunç manzara! Açlık ve soğuktan öldüler

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Adıyaman’da 5 yaban keçisi açlık ve soğuktan donarak öldü. Av turizminin önemli merkezlerinden olan Adıyaman’da yaban keçileri toplu halde telef oldu. Sayıları 3 bin 250 civarında olan yaban keçileri, soğuk havadan dolayı yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekiyor.
Hava sıcaklığının gece eksi 10'a kadar düştüğü bölgede kar kalınlığı ise 1 metreyi buluyor. Adıyaman-Çelikhan arasındaki Bağlıca köyü Tutdere mevkiinde birisi 2 yaşında, diğerleri ise yavru olan 5 adet yaban keçisi açlık ve soğuğa dayanamayarak öldü.
Bağlıca köyü sakinlerinden Ensari Uzun, 1 metrenin üzerinde kar yağdığını ve yaban keçilerinin açlıktan öldüğünü dile getirdi. Uzun, “Ölen yaban keçilerini daha sonra yaban hayvanları parçaladı. Bizler hayvanlar aç kalmasın diye meşe ağacını kestik.
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