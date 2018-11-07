Adil kullanım kotası kalkınca neler değişecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın ifaadesine göre AKK ya da AKN'nin 2019 yılında olmayacağını açıklamıştı. Belli bir indirme noktasından sonra internet hızının yavaşlaması anlamına gelen AKK/AKN aslında Mart 2017'den bu yana kademeli olarak kaldırılıyordu.



