Adil kullanım kotası kalkınca neler değişecek?

Adil Kullanım Kotası denen illetten kurtuluşumuz 31 Aralık 2018 tarihinde olacak. Yılbaşından sonra internet paketleri değişecek. Bu değişimlerin neler olacağını liste halinde yazdık.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın ifaadesine göre AKK ya da AKN'nin 2019 yılında olmayacağını açıklamıştı. Belli bir indirme noktasından sonra internet hızının yavaşlaması anlamına gelen AKK/AKN aslında Mart 2017'den bu yana kademeli olarak kaldırılıyordu.
Mobilde 128 mbit hızın altına düşüş yaşanamıyor, sabit hatlarda ise alınan en yüksek hıza göre bir yeni limit belirlenmiş durumda. AKK/AKN gece 02:00'den sabah 08:00'e kadar uygulanmıyordu.
Bu seçim kullanıcıya kalmış, ancak evet. Yeni paketler kotalı ve kotasız seçeneklerle gelecek. Sözleşmesi devam eden kullanıcılar, yeni paketlere ek ücret ödemeden geçebilecekler.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER