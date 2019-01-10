Adana'ya gizlice sızdı şafak baskınıyla yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'li terörist Ahmet Kenna'nın yasa dışı yollardan Adana'nın Ceyhan ilçesine geldiğini saptadı.

Türkiye'nin Suriye'de yapacağı operasyonlar için burada örgüte eleman kazandırmak isteyen Ahmet Kenna'yı yakalamak için operasyon düzenlendi. Ahmet Kenna'nın bulunduğu adrese şafak baskınıyla giren ekipler, teröristi yakaladı.