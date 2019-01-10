Adanalı dizisiyle sevilmişti! Ünlü oyuncu estetik operasyonlarla tanınmayacak halde

Adanalı dizisindeki Pınar rolüyle milyonların sevgisini kazanmayı başaran ünlü oyuncunun değişimi herkesi şok etti. 36 yaşındaki ünlü oyuncunun geçirdiği estetik operasyonlarıyla tanınmayacak hale gelmesi takipçilerinden bile büyük tepki görüyor. İşte 2016 yılında Tv 8'de yayınlanan İşte Benim Stilim'e de katılan oyuncunun şimdiki hali...

Yeni imajı yüzünden gelen eleştirilerden çok sıkılan Tuğçe Özbudak, bir açıklamasında estetikten önceki haline değinerek, “O zamanlar daha güzeldin, keşke doğal kalsaydın” yazmayın lütfen, yıllardır en çok duyduğum ve de doyduğum laf çünkü" şeklinde konuşmuştu. Oyunculuk ve sunuculuk yapan Özbudak'ın yeni işi de olay olmuştu.