Adana'da dev 'Mangal Park' açıldı

Adana Seyhan Baraj Gölü kıyısında 16 dönümlük alana kurulan 'Mangal Park' piknik alanı açıldı.

Adana'da dev 'Mangal Park' açıldı

Adana Seyhan Baraj Gölü kıyısında 16 dönümlük alana kurulan 'Mangal Park' piknik alanı açıldı. "Dikkat, dumanlı hava sahası" yazılı afişlerin bulunduğu parkın açılışında yüzlerce vatandaş mangal keyfi yaptı. Açılışta ayrıca, flyboard ve motorlu paraşüt gösterisi de düzenlendi. Alanda renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Adana'da dev 'Mangal Park' açıldı

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü kıyısında vatandaşların kebap keyfi yapabilecekleri "Mangal Park" piknik alanının açılışı gerçekleşildi.

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Adana'da dev 'Mangal Park' açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açılışta yaptığı konuşmada, Adana'nın en güzel yerlerini ticarileştirmeden, ücretsiz kullanım imkanıyla vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

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Adana'da dev 'Mangal Park' açıldı

Mangal Park'ın kurulduğu yerin Adana'nın en güzel ve nadide noktası olduğunu ifade eden Sözlü, parkın, vatandaşların piknik ve mangal yapmalarına imkan sağlamak amacıyla kurulduğunu anlattı.

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