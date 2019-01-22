Adana'da adını yazamayana ehliyet verdiler! Pes dedirten detaylar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü kurslarına yönelik olarak çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda 8 sürücü kursunun sahte belgelerle 78 okuma-yazma bilmeyen şahsa yerlerine sınava girerek ve sahte belge düzenleyerek ehliyet verdiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada 8 sürücü kursunda 15 yöneticinin bu işe karıştığını, 22 şahsın ise joker olarak başkasının yerine ehliyet sınava girdiğini saptadı.

ADINI BİLE YAZAMANYANLARA EHLİYET VERDİLER: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 37 kişi için gözaltı verilen soruşturmada polis şafak vakti 18 Ocak günü evlere tek tek baskın yaptı. Ayrıca polis sürücü kurslarında da arama başlattı. Yapılan operasyonda 5'i kadın 30 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlılardan 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 29 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlıların adını bile yazamayan 78 şahsa ehliyet verdiği öğrenildi.