Adana Valiliği'nden kritik uyarı! Çocuklarınızı erken alın

ADANA Valiliği'nden son dakika sel uyarısı geldi. Şehirde bir çok ilçede okullar tatil edildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan anlık hava durumu raporuna göre, Adana'da yoğun yağış görüldüğü, okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünülcesiyle ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edildiği açıklandı.

DÖRT İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ: Adana'da Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi. Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür."