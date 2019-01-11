Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi deniyor Itır Esen Şeyma Subaşı'ya benziyor

Acun Ilıcalı ile sevgili oldukları iddia edilen model Itır Esen'in Şeyma Subaşı ile benzerliği gündeme damgasını vurdu. Genç kadınların giyimi ve verdikleri pozlar dahi neredeyse aynı...

Geçtiğimiz günlerde model Itır Esen’in, Acun Ilıcalı ile sevgili olduğu iddia edildi. Her ne kadar bu habere çok itibar edilmese de, sosyal medya şimdiden Itır Esen ve Şeyma Subaşı’nı kıyaslamaya başladı. ‘Şeyma ve Itır ikiz mi?’ gibi yorumların da sonu gelmedi…

