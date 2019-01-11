Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi deniyor Itır Esen Şeyma Subaşı'ya benziyor

Geçtiğimiz günlerde model Itır Esen’in, Acun Ilıcalı ile sevgili olduğu iddia edildi. Her ne kadar bu habere çok itibar edilmese de, sosyal medya şimdiden Itır Esen ve Şeyma Subaşı’nı kıyaslamaya başladı

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi deniyor Itır Esen Şeyma Subaşı'ya benziyor

Acun Ilıcalı ile sevgili oldukları iddia edilen model Itır Esen'in Şeyma Subaşı ile benzerliği gündeme damgasını vurdu. Genç kadınların giyimi ve verdikleri pozlar dahi neredeyse aynı...

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Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi deniyor Itır Esen Şeyma Subaşı'ya benziyor

Geçtiğimiz günlerde model Itır Esen’in, Acun Ilıcalı ile sevgili olduğu iddia edildi. Her ne kadar bu habere çok itibar edilmese de, sosyal medya şimdiden Itır Esen ve Şeyma Subaşı’nı kıyaslamaya başladı. ‘Şeyma ve Itır ikiz mi?’ gibi yorumların da sonu gelmedi…

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Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi deniyor Itır Esen Şeyma Subaşı'ya benziyor

İki genç kadının benzerliğini ortaya koyan fotoğraflar ise herkesi şaşkına uğrattı. Subaşı ve Esen’in benzerlikleri sadece tiple de sınırlı değil… Verdikleri pozlar ve stilleri de neredeyse birebir aynı.

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Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi deniyor Itır Esen Şeyma Subaşı'ya benziyor

Subaşı ve Esen’in profillerini incelediğinizde ikisinin de şapka tutkunu olduğunu görebiliyorsunuz. Uzun çizmeler vazgeçilmezleri. Kapüşonlu sweatshirt giymeyi sevdikleri gözlemlenen Subaşı ve Esen, oldukça benzer kıyafetler giyerek, zevklerinin de hemen hemen aynı olduğunu gözler önüne serdi.

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