Acun Ilıcalı'nın eşi ve kızları faciadan döndü! Denizde korkutan anlar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden mavi yolculuğa çıkmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, korku dolu anlar yaşadı. Kıyıdan ayrılır ayrılmaz su alarak batma tehlikesi geçiren motoryattakilerin yardımına çevredeki denizciler yetişti.

SU ALIP BATMAYA BAŞLADI: Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, bugün saat 13.30'da, 'Survivor' isimli 31 metre uzunluğundaki motoryatlarıyla mavi yolculuğa çıkmak istedi. Kıyıdan ayrılan motoryat, henüz 10 metre gittikten sonra motor bölümünden su alıp batmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan motoryattakileri, çevredeki denizciler zodyak botla tahliye etti.

"ÇOK DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİRDİ": Motoryat ise yine denizcilerin müdahaelesiyle batmaktan kurtarıldı. 100 metre mesafedeki bir tersaneye çekilen motoryat, tamirata alındı. Yatın şaft pervanesinin yerinden çıktığı, motor bölümünden su almaya başladığı belirtildi. Yardımcı olan denizcilerden kaptan 32 yaşındaki Dursun Ali Kılıç, "Yat usturmacaları kaldırıp halatları çözdükten hemen sonra su almaya başladı. Üç gündür fırtına nedeni ile denize çıkamıyorlardı. Bugün fırtına durdu ve tam denize açılacakları sırada yat su almaya başladı. Allah'tan olay burada oldu. Açık denizde olsaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.

  • Magazin 17 Temmuz 2018 16:05
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