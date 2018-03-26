Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı yeni işini açıkladı görenler şaştı kaldı

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın sosyal medya fenomeni olan eşi Şeyma Subaşı, şu sıralar yeni işi gündemde. Şeyma Subaşı yeni işi ile herkesi çok şaşırtacağa benziyor.

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı şu sıralar büyük atılımda... Zaten sosyal medyayla fazlasıyla haşır neşir olan ve 2 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan Şeyma Subaşı, şimdi de yeni işiyle gündemde. Peki Şeyma Subaşı'nın yeni işi ne ? Twitter

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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımları ile oldukça dikkat çekiyor. Belli bir rotada paylaşımlarını sürdüren Şeyma Subaşı, işini sadece sosyal medyada tutmaya ve genişletmeye kararlı. Twitter

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Kısa bir süre önce, bir sosyal paylaşım platformunda videolar çekmeye başlayan Şeyma Subaşı'nın bu videoları yoğun ilgi görmüş ve kısa sürede binlerce izlenme oranına ulaşmıştı. Ancak Şeyma Subaşı dur durak bilmiyor. Twitter

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