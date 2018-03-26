Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı yeni işini açıkladı görenler şaştı kaldı

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın sosyal medya fenomeni olan eşi Şeyma Subaşı, şu sıralar yeni işi gündemde. Şeyma Subaşı yeni işi ile herkesi çok şaşırtacağa benziyor.

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı yeni işini açıkladı görenler şaştı kaldı

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı şu sıralar büyük atılımda... Zaten sosyal medyayla fazlasıyla haşır neşir olan ve 2 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan Şeyma Subaşı, şimdi de yeni işiyle gündemde. Peki Şeyma Subaşı'nın yeni işi ne ?

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Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı yeni işini açıkladı görenler şaştı kaldı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımları ile oldukça dikkat çekiyor. Belli bir rotada paylaşımlarını sürdüren Şeyma Subaşı, işini sadece sosyal medyada tutmaya ve genişletmeye kararlı.

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Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı yeni işini açıkladı görenler şaştı kaldı

Kısa bir süre önce, bir sosyal paylaşım platformunda videolar çekmeye başlayan Şeyma Subaşı'nın bu videoları yoğun ilgi görmüş ve kısa sürede binlerce izlenme oranına ulaşmıştı. Ancak Şeyma Subaşı dur durak bilmiyor.

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Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı yeni işini açıkladı görenler şaştı kaldı

Şeyma Subaşı şimdi de yeni işi için kolları sıvadı. Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Bebek'te tamamen kendi tarzı bir kafe açacağını duyurdu. Şeyma Subaşı, hazırladığı salatanın fotoğrafını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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