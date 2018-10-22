Acun Ilıcalı'dan sosyal medyadan paylaştı işte en güzel O Ses Türkiye

Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye" den esinlenerek kendi imkanlarıyla yarışma yapan çocukların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ilıcalı paylaşımın altına ise 'İlk işim sizi bulmak olacak' notunu düşerek çocuklara yardım edeceğini duyurdu.

Köylerinde O Ses Türkiye yarışmasını canlandıran çocuklar, sahneye çıkışlarından jüri üyelerinin tepkilerine kadar her şeyi birebir yapıyorlar. Beğeni butonu olarak domates kullanan jürinin koltuğunu arkadaşları çeviriyor.