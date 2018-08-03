Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye'ye bomba transfer!

İki gün önce yeni yayın dönemiyle ilgili, “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” diyen Acun Ilıcalı’nın sürprizi belli oldu. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre Beyaz Show programıyla tanınan Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye ekibine katıldı. Acun Ilıcalı, “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk." dedi.