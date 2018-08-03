Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye'ye bomba transfer!

Acun Ilıcalı yeni sezonda iddialı bir transfer yaptı. İki gün önce yeni yayın dönemiyle ilgili, “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” diyen Acun Ilıcalı’nın sürprizi belli oldu.

Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye'ye bomba transfer!

İki gün önce yeni yayın dönemiyle ilgili, “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” diyen Acun Ilıcalı’nın sürprizi belli oldu. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre Beyaz Show programıyla tanınan Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye ekibine katıldı. Acun Ilıcalı, “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk." dedi.

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Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye'ye bomba transfer!

Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti "Beyazıt Öztürk'ün bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.” Bu gelişme üzerine O Ses Türkiye jürisinde nasıl bir değişiklik olacağı merak konusu oldu.

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Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye'ye bomba transfer!

Daha önce Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un yarışma ile sözleri kafaları karıştırmıştı. O Ses Türkiye'deki geleceğinin belirsiz olduğunu söyleyenAthena Gökhan daha sonra teklif gelirse jüri üyesi olarak programda yer alacağını açıklamıştı.

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Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye'ye bomba transfer!

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Hakan Ural ve Esra Eron'un konuğu olarak yeni sezon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, 'İki dizi projemiz var. Birisi Jet Sosyete. Yeni sezonda bizde olacak. Diğer ise sevgili Fatih Aksoy'la yapacağımız iddialı bir dizi projesi' dedi.

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