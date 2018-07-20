Acun Ilıcalı'dan İşitme Engelliler Milli Takımına destek

Acun Ilıcalı, Türkiye İşitme Engelliler Milli Takım futbolcularının kampa davet çağrısına duyarsız kalmadı. Ilıcalı, yakında oradayım, sağlam takım çıkın diyerek isteklerini kırmadı.

Acun Ilıcalı'dan İşitme Engelliler Milli Takımına destek

Acun Ilıcalı, Türkiye İşitme Engelliler Milli Takım futbolcularının kampa davet çağrısına duyarsız kalmadı. Ilıcalı, yakında oradayım, sağlam takım çıkın diyerek isteklerini kırmadı.

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Acun Ilıcalı'dan İşitme Engelliler Milli Takımına destek

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kendisini hazırlık kampına davet eden Türkiye İştime Engelliler Futbol Takımı Oyuncularına cevap verdi. Acın Ilıcalı, "Sevgili kardeşlerim 28 Temmuz'da geliyorum sağlam takım çıkın" diyerek çağrılarına yanıt verdi.

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Acun Ilıcalı'dan İşitme Engelliler Milli Takımına destek

İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı Oyuncuları Acun Ilıcalı'ya işaret dili ile kamplarında bulunmasını istedi. Acun Ilıcalı ise bu çağrıya duyarsız kalmayıp, sosyal medya hesabından " Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın" diyerek müjdeyi verdi.

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Acun Ilıcalı'dan İşitme Engelliler Milli Takımına destek

"Sevgili Acun Abi, bizler Türkiye İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı futbolcularıyız..1-11 Ağustos 2018 tarihlerinde İsveç'te ülkemizi Avrupa Şampiyonasında temsil edip, inşallah şampiyon olacağız. Acun Abi seni 23-30 Temmuz 2018 tarihlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri kampımıza bekliyoruz gelirseniz çok mutlu oluruz. Seni çok seviyoruz.

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