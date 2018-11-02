Acun Ilıcalı ve Kıvanç Tatlıtuğ vergi rekortmenleri listesine girdi! İşte o liste

TÜRKİYE'nin 2017 yılı vergi rekortmenleri listesi açıklandı. İlk 100 vergi rekortmeni arasında medya ve magazin dünyasından ünlü isimler girdi. Acun Ilıcalı ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk 100 içinde yer aldığı listede medya dünyasından başka hangi isimler var? Acun Ilıcalı kaç lira vergi ödedi? Kıvanç Tatlıtuğ kaç lira vergi ödedi? İşte medya ve magazin dünyasının vergi rekortmenleri...
TV 8'in patronu Acun Ilıcalı 7 milyon 977 lira vergi ile rekortmenler listesinin 42. sırasında yer aldı...
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ise 4 milyon 816 bin lira vergi ödeyerek rekortmenler listesine 93. sıradan girdi...
Doğuş Holding ve NTV'nin patronu Ferit Şahenk, 15 milyon 186 bin lira vergi ödeyerek vergi rekortmenleri listesinin 14. sırasında yer aldı...
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