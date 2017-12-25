Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı için gerçekten onu da aldı mı?

2017 yılının en çok konuşulan evliliği kesinlikle onların. Tabi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'dan bahsediyoruz. 2017'nin Eylül ayında hayatlarını birleştiren çift, artık ülkenin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu. Her yaptıkları olay her attıkları adım ayrı bir olay... Şimdi de Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı için yaptığı şey büyük olay yarattı.