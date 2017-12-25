Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı için gerçekten onu da aldı mı?

2017 yılının en çok konuşulan evliliği kesinlikle onların. Tabi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'dan bahsediyoruz. 2017'nin Eylül ayında hayatlarını birleştiren çift, artık ülkenin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu. Her yaptıkları olay her attıkları adım ayrı bir olay... Şimdi de Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı için yaptığı şey büyük olay yarattı.
Kızı Melisa ile birlikte Miami'de tatil yapan Subaşı yaptığı paylaşımlarla Instagram fenomenine dönüşmüştü. Birçok anını sosyal medyadan paylaşan Subaşı'nın paylaşımlarından birindeki saat detayı bu hediyeyi ortaya çıkardı. Şu sıraları Survivor 2018 hazırlıklarına devam eden Acun Ilıcalı, geçtiğimiz eylül ayında evlendiği Şeyma Subaşı’na yaklaşık 225 bin liraya saat satın aldığı öne sürüldü.
Subaşı’nın kolundaki dünyaca ünlü marka olan Audemas Piguet’in “Royal Oak” adlı altın saat takipçilerin gözünden kaçmadı. Saatin değeri ise 57 bin 200 İsviçre Frangı yani yaklaşık 225 bin TL.
İŞTE DİLLERE DESTAN OLAN O SAAT; Acun Ilıcalı'nın jestleri bitmiyor. Acun Ilıcalı eski uçağı Challenger 300’ü sattı yerine Challenger 605 tipi özel jet aldı. Geçtiğimiz hafta tescil işlemleri biten uçak Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan Sabiha Gökçen Havaalanı'na (İstanbul) geldi. 14 Aralık'ta ise İstanbul'dan yola çıkan uçak 6 saat 49 dakikalık uçuşun ardından Atlas Okyanusu'nda bulunan Santa Maria Adası'na indi. Burada ikmal ve bakımların ardından Şeyma Subaşı'nın içinde olduğu jet Miami Uluslararası Havaalanı'na geçti.
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