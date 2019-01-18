Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'de gönülleri fethetti! Ölmeden önce tek dileğiydi

Caner'in sesini duyan Acun Ilıcalı ise hemen harekete geçerek bu hayali gerçekleştirdi. O Ses Türkiye'nin stüdyosundan fotoğraf paylaşan Caner, "Sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Destek veren herkese çok teşekkür ederim yakında tv de olacak ama daha belli değil ben burdan haber ederim" notunu paylaştı.