Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'de gönülleri fethetti! Ölmeden önce tek dileğiydi

Acun Ilıcalı kanser hastası olan ve ölmeden önce O Ses Türkiye'ye katılmak isteyen Caner Güdük'ün tek dileğini gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'de gönülleri fethetti! Ölmeden önce tek dileğiydi

Tv8'in patronu Acun Ilıcalı, kanser hastası olan ve ölmeden önce tek hayalinin O Ses Türkiye'ye katılmak olduğunu söyleyen 16 yaşındaki Caner Güdük için harekete geçti. Sahneye çıkan Caner'in sosyal medyadaki paylaşımları ise herkesi duygulandırdı.

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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'de gönülleri fethetti! Ölmeden önce tek dileğiydi

Bağlama ile zaman geçirdiğini ve ölmeden önce son isteğinin O Ses Türkiye'ye katılmak olduğunu söyleyen Caner'in hayat hikayesi herkesin yüreğini burkmuştu. 16 yaşındaki Caner, tek dileğini dile getirince de sosyal medya kullanıcıları seferber oldu.

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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'de gönülleri fethetti! Ölmeden önce tek dileğiydi

Caner'in sesini duyan Acun Ilıcalı ise hemen harekete geçerek bu hayali gerçekleştirdi. O Ses Türkiye'nin stüdyosundan fotoğraf paylaşan Caner, "Sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Destek veren herkese çok teşekkür ederim yakında tv de olacak ama daha belli değil ben burdan haber ederim" notunu paylaştı.

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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'de gönülleri fethetti! Ölmeden önce tek dileğiydi

İşte Caner Güdük'ün sosyal medya hesabındaki O Ses Türkiye paylaşımları...

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