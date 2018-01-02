Acun Ilıcalı da şaşırdı! Yılbaşı gecesine damga vurdu

Acun Ilıcalı da şaşırdı! Yılbaşı gecesine damga vurdu

Yılbaşı gecesi Türkiye, deyim yerindeyse TV8 ekranına kilitlendi. Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye' programı Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri üyesi olarak katılımıyla kahkaha tufanına döndü. Ünlü yarışmacıların performansı ile Cem Yılmaz-Sibel Can düeti ekran başındakileri mest etti. Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Defne Samyeli, Erkan Petekkaya, Gizem Karaca ve birçok ünlü ismin şarkı seslendirdiği program, 'Tüm Kişiler'de 12.81 reyting, 27.99 izlenme payıyla bir rekora imza attı. 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' AB'de 15.70 reytingle 8 milyon 992 bin 803 kişinin evinde izlendi. Yani her 100 kişiden 38'inin evinde TV8 açıktı. llıcalı böylece en yakın rakibini ikiye katlamış oldu.

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Acun Ilıcalı da şaşırdı! Yılbaşı gecesine damga vurdu

Yılbaşı gecesi Türkiye, deyim yerindeyse TV8 ekranına kilitlendi. Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye' programı Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri üyesi olarak katılımıyla kahkaha tufanına döndü. Ünlü yarışmacıların performansı ile Cem Yılmaz-Sibel Can düeti ekran başındakileri mest etti. Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Defne Samyeli, Erkan Petekkaya, Gizem Karaca ve birçok ünlü ismin şarkı seslendirdiği program, 'Tüm Kişiler'de 12.81 reyting, 27.99 izlenme payıyla bir rekora imza attı. 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' AB'de 15.70 reytingle 8 milyon 992 bin 803 kişinin evinde izlendi. Yani her 100 kişiden 38'inin evinde TV8 açıktı. llıcalı böylece en yakın rakibini ikiye katlamış oldu.

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Acun Ilıcalı da şaşırdı! Yılbaşı gecesine damga vurdu

Yılbaşı gecesi Türkiye, deyim yerindeyse TV8 ekranına kilitlendi. Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye' programı Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri üyesi olarak katılımıyla kahkaha tufanına döndü. Ünlü yarışmacıların performansı ile Cem Yılmaz-Sibel Can düeti ekran başındakileri mest etti. Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Defne Samyeli, Erkan Petekkaya, Gizem Karaca ve birçok ünlü ismin şarkı seslendirdiği program, 'Tüm Kişiler'de 12.81 reyting, 27.99 izlenme payıyla bir rekora imza attı. 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' AB'de 15.70 reytingle 8 milyon 992 bin 803 kişinin evinde izlendi. Yani her 100 kişiden 38'inin evinde TV8 açıktı. llıcalı böylece en yakın rakibini ikiye katlamış oldu.

37
Acun Ilıcalı da şaşırdı! Yılbaşı gecesine damga vurdu

Yılbaşı gecesi Türkiye, deyim yerindeyse TV8 ekranına kilitlendi. Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye' programı Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri üyesi olarak katılımıyla kahkaha tufanına döndü. Ünlü yarışmacıların performansı ile Cem Yılmaz-Sibel Can düeti ekran başındakileri mest etti. Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Defne Samyeli, Erkan Petekkaya, Gizem Karaca ve birçok ünlü ismin şarkı seslendirdiği program, 'Tüm Kişiler'de 12.81 reyting, 27.99 izlenme payıyla bir rekora imza attı. 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' AB'de 15.70 reytingle 8 milyon 992 bin 803 kişinin evinde izlendi. Yani her 100 kişiden 38'inin evinde TV8 açıktı. llıcalı böylece en yakın rakibini ikiye katlamış oldu.

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