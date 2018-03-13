Acı haberle yıkıldılar: Bakıcı gözaltında!

ANTALYA'da 4'üncü kattaki dairenin penceresinden beton zemine düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Melek’in cenazesi, babası tarafından morgdan alındı. Gözyaşları içerisinde küçük kızını tabuta koyan babanın ayakta zor durduğu gözlendi.

Acı haberle yıkıldılar: Bakıcı gözaltında!

Antalya'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki Melek, hayatını kaybetti. Çocuğun bakıcısı gözaltına alındı. Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5124 Sokak'taki apartmanın 4. katında oturan Ümmet ile Gülşen Beyhan çiftinin 3 yaşındaki kızları Melek Beyhan, iddiaya göre Özbek asıllı bakıcı A.O.'nun (30) tuvalette olduğu sırada, evin penceresinden beton zemine düştü.

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Acı haberle yıkıldılar: Bakıcı gözaltında!

Ağır yaralanan küçük Melek, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede kızlarının ölüm haberini alan Beyhan çifti büyük üzüntü yaşadı.

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Acı haberle yıkıldılar: Bakıcı gözaltında!

Bakıcı A.O.'nun gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Acı haberle yıkıldılar: Bakıcı gözaltında!

BABA CENAZESİNİ ALDI: Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Melek’in cenazesini almaya ise babası ile komşuları geldi. Ayakta zor duran babanın cenazeyi almadan önce sık sık telefonundan kızının fotoğraflarını açıp uzun süre gözyaşı döktüğü gözlendi.

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