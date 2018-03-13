Acı haberle yıkıldılar: Bakıcı gözaltında!

Antalya'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki Melek, hayatını kaybetti. Çocuğun bakıcısı gözaltına alındı. Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5124 Sokak'taki apartmanın 4. katında oturan Ümmet ile Gülşen Beyhan çiftinin 3 yaşındaki kızları Melek Beyhan, iddiaya göre Özbek asıllı bakıcı A.O.'nun (30) tuvalette olduğu sırada, evin penceresinden beton zemine düştü.