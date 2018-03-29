Aç karnına bir fincan kahve içerseniz...

Metabolizma hızı, kilo vermemize yardımcı olan en önemli etkenlerden bir tanesidir. Metabolizmanızı günlük yemek alışkanlıklarınızda bir takım değişiklikler yaparak anında hızlandırabileceksiniz. Nasıl mı? Detaylar için haberimizi okumaya devam edin…- Yeşil çay, adaçayı, tarçın çayı, kekik çayı, zencefil çayı ve mate gibi çaylar içeriğindeki bileşenler sayesinde metabolizmanızı hızlandırır. Gün içerisinde 2 öğüne bu çaylardan ekleyip metabolizmanızın hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.