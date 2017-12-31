Aç kalınca kedilerle boğuştu ilçe karantinaya alındı

Ardahan'da dağda aç kalan tilkilerin köylere inerek köpek ve kedilere bulaştırdığı tahmin edilen kuduz nedeniyle Hanak ilçesi ve üç köy karantinaya alındı. İlçe ve köylerin girişine "Burada kuduz hastalığı var" yazılı tabelalar asıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Hanak ilçesine bağlı Sevimli köyünde bir köpekte kuduz vakasının tespit edilmesi üzerine söz konusu köyün yanı sıra tedbir amaçlı olarak ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Börk ve Binbaşak köylerinin de karantinaya alındığını belirtti.

