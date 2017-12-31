Aç kalınca kedilerle boğuştu ilçe karantinaya alındı

Aç kalınca kedilerle boğuştu ilçe karantinaya alındı

Ardahan'da dağda aç kalan tilkilerin köylere inerek köpek ve kedilere bulaştırdığı tahmin edilen kuduz nedeniyle Hanak ilçesi ve üç köy karantinaya alındı. İlçe ve köylerin girişine "Burada kuduz hastalığı var" yazılı tabelalar asıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Hanak ilçesine bağlı Sevimli köyünde bir köpekte kuduz vakasının tespit edilmesi üzerine söz konusu köyün yanı sıra tedbir amaçlı olarak ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Börk ve Binbaşak köylerinin de karantinaya alındığını belirtti.

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Aç kalınca kedilerle boğuştu ilçe karantinaya alındı

İlçe merkezi ve üç köydeki 300 kedi ve köpeğin kuduza karşı aşılandığını ifade eden Şişman, aşı çalışmalarının süreceğini kaydetti. Kuduz köpeğin öldüğünü aktaran Şişman, virüsün yabani hayvanlardan, özellikle de tilkilerden köpeğe bulaştığını tahmin ettiklerini belirtti. Kuduz köpeğin öldüğünü aktaran Şişman, virüsün yabani hayvanlardan, özellikle de tilkilerden köpeğe bulaştığını tahmin ettiklerini belirtti. Öte yandan, Sevimli köyü yakınında bir tilkinin dolaşması kameralara yansıdı.

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Aç kalınca kedilerle boğuştu ilçe karantinaya alındı

Ardahan'da dağda aç kalan tilkilerin köylere inerek köpek ve kedilere bulaştırdığı tahmin edilen kuduz nedeniyle Hanak ilçesi ve üç köy karantinaya alındı. İlçe ve köylerin girişine "Burada kuduz hastalığı var" yazılı tabelalar asıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Hanak ilçesine bağlı Sevimli köyünde bir köpekte kuduz vakasının tespit edilmesi üzerine söz konusu köyün yanı sıra tedbir amaçlı olarak ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Börk ve Binbaşak köylerinin de karantinaya alındığını belirtti.

311
Aç kalınca kedilerle boğuştu ilçe karantinaya alındı

İlçe merkezi ve üç köydeki 300 kedi ve köpeğin kuduza karşı aşılandığını ifade eden Şişman, aşı çalışmalarının süreceğini kaydetti. Kuduz köpeğin öldüğünü aktaran Şişman, virüsün yabani hayvanlardan, özellikle de tilkilerden köpeğe bulaştığını tahmin ettiklerini belirtti. Kuduz köpeğin öldüğünü aktaran Şişman, virüsün yabani hayvanlardan, özellikle de tilkilerden köpeğe bulaştığını tahmin ettiklerini belirtti. Öte yandan, Sevimli köyü yakınında bir tilkinin dolaşması kameralara yansıdı.

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