Ablası genelevde çıktı Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet

EDİRNE Uzunköprü'den Türkiye geneline uzanan fuhuş, kadın pazarlama, genelev, müzikhol rezaleti Esra Erol'da ATV ekranlarında ifşa edildi. Detaylar inanılmaz.

Ablası genelevde çıktı Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet

Esre Erol'un ATV kanalında yayınlanan programında haftaya Öznur Çoban'ın hikayesiyle Türkiye geneline yayılmış bir fuhuş ağı ifşa oldu. Genç kızı bulmak için Esra Erol'daya başvuran kardeşi onun müzikhol diye gösterilen bir genelevde erkeklere satıldığını öğrendi. Edirne Uzunköprü'deki bu mekanda çalışan bir kadın da yayına bağlanıp herşeyi anlattı. İşte şoke eden fuhuş olayının detayları:

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Ablası genelevde çıktı Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet

Özge Çoban 8 yıldır kayıp olan ablasını bulmak için Esra Erol’da programına katıldı. Yapılan araştırmada kardeşi Edirne Uzunköprü'de alt katı müzikhol üst katı fuhuş için kullanılan bir genelevde ortaya çıktı. Genç kadının gündüzleri temizlik işçisi olarak kullanıldığı geceleri ise erkeklere para karşılığı satıldığı öğrenildi.

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Ablası genelevde çıktı Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet

Müzikholün sahibi Celali Egemen isminde bir şahıstı. Kimsesiz genç kızları 'koruma' bahanesi ile ağına düşürüp müzikholde pazarlıyordu. Zihinsel engelli olan Öznur Çoban da son kurbanlarından biriydi. Türkiye'ye yayılmış bir fuhuş ağının içinde yer alan Celali Egemen, Öznur'un 'Kızı gibi olduğunu, dişlerini yaptırdığını', yanında yemek işinde çalıştığını iddia ediyordu. Hatta Esra Erol'a bağlanıp "O benim kızım gibi. Gelin alın" dedi.

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Ablası genelevde çıktı Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet

KIZI VERMEDİ : Esra Erol'un ekibi hemen Uzunköprü'ye doğru yola çıktı. Kızı almak için giden ekip Celali Egemen'in tehditleri ile karşılaştı. Celali 'Benim kızım o' deyip vermedi. Ekibin 'manevi kızınsa niye içki masalarında meze ediyorsun' dedi. Celali en sonunda 'kız giderim' derse alın götürün dedi. Genç kız ise çökmüş gözleri ve perişan haliyle 'hayır gelmeyeceğim' dedi. Bu cümle söylenir söylenmez Celali kızı eve soktu ve bir daha vermedi.

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