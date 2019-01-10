Abdurrahman Dilipak'tan olay yazı Hac ibadeti rüşvet oldu

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, eleştiri dolu bir yazı kaleme aldı. Dahlan Akılılar başlıklı köşe yazısında ihtirasları büyük olan insanların başlarına gelmedik iş kalmadığını belirtti. Zamanın da Mahmud Abbas'ın ezeli rakibi iş adamı ve siyasetçi Muhammed Dahlan’ı örnek gösteren Dilipak, bu tarz kifayetsiz muhterislerden Türkiye’de de olduğunu söyledi.

Her meslekten ve milletten bu tür insanların çıktığını dile getiren Dilipak, bu tarz karakter sahibi insanların Şeytanların yoldaşları oldukların söyledi. Bu insanların rüşvet olarak Hac ibadetini teklif ettiğine dikkat çeken Dilipak’ın yazısı şöyle:

“Rüşveti kamufle etmek için ayrılan pay”larla oluşturulan “vakıf hizmetleri”nin ne hayrı var, ne de bereketi. Şeytan bizi “Allah ile vakıf, dava, cami ile dergah ile” aldatmaya devam ediyor. Ya hu rüşvet olarak kendi çalışma arkadaşları grubuna 7 yıldızlı hac talep eden adamlardan ve rüşvet olarak hac yaptıran adamın hayrından ne beklenir!.