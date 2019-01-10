Abdurrahman Dilipak'tan olay yazı Hac ibadeti rüşvet oldu

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, eleştiri dolu bir yazı kaleme aldı. Dahlan Akılılar başlıklı köşe yazısında ihtirasları büyük olan insanların başlarına gelmedik iş kalmadığını belirtti. Zamanın da Mahmud Abbas'ın ezeli rakibi iş adamı ve siyasetçi Muhammed Dahlan’ı örnek gösteren Dilipak, bu tarz kifayetsiz muhterislerden Türkiye’de de olduğunu söyledi.
Basit insanların hak etmedikleri yere geldiklerinde asıl yüzlerinin ortaya çıktığını belirten Dilipak kendini dev aynasında gören cücelerin olduğunu ve bu tür insanların şeyhlerinin liderlerinin kanatları altına girerek ahkam kestiklerine dikkat çekti.
“Rüşveti kamufle etmek için ayrılan pay”larla oluşturulan “vakıf hizmetleri”nin ne hayrı var, ne de bereketi. Şeytan bizi “Allah ile vakıf, dava, cami ile dergah ile” aldatmaya devam ediyor. Ya hu rüşvet olarak kendi çalışma arkadaşları grubuna 7 yıldızlı hac talep eden adamlardan ve rüşvet olarak hac yaptıran adamın hayrından ne beklenir!.
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