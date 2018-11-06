Abdullah Tivnikli'nin cenaze törenine kimler katıldı?

59 yaşında hayatını kaybeden Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli için Marmara İlahiyat Camisi'nde cenaze törenin düzenlendi. Abdullah Tivnikli'nin cenaze törenine devletin zirvesi katıldı.

Hayatını kaybeden Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Abdullah Tivnikli Marmara İlahiyat Camisi’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. 59 yaşında hayatını kaybeden Tivnikli için Marmara İlahiyat Camisi'nde cenaze törenin düzenlendi törene devletin zirvesi katıldı. Twitter

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Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlardan Recep Akdağ, Taner Yıldız ve Nihat Zeybekci, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Onursal Başkanı Osman Nuri Topbaş, bazı belediye başkanları, çok sayıda iş adamı, yakınları ve vatandaşlar katıldı.Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Twitter

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Abdullah Tivnikli'nin cenazesi namazı ikindi namazına müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Tivnikli'nin cenazesi omuzlara alındı. Tivnikli'nin cenazesi Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: Twitter

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