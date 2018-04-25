Abdullah Gül ve Bülent Arınç başkan yardımcısı olur mu?

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime giderken senaryolar da havada uçuşuyor... Yeni Şafak Gazetesi yazarı Kemal Öztürk, CNN Türk'te katıldığı 'Ne oluyor?' programına Ankara'nın gündemine bomba gibi düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bülent Arınç görüşmesini değerlendirdi. Kritik görüşme sonrası Bülent Arınç'la konuştuğunu belirten gazeteci Öztürk, "Sayın Arınç eğer Gül aday olursa onuna bir olmayacağını ve AK Parti içinde aktif siyasette olmayacağını deklare etmiş oldu" ifadelerini kullandı. "Arınç'a ve Gül'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bakan ya da başkan yardımcılığı teklfi gelirse kabul ederler mi?" sorusuna da yanıt veren Öztürk, "Böyle bir pazarlık yapılacağını sanmıyorum. Bu kadar gönül kırıklığının içinde böyle bir teklifi kabul ederler mi bilmiyorum." dedi.

İşte Kemal Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkan satır başları;

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYALIĞI Bülent bey çıkışta detaylı bir açıklama yaptı. Duruşunu ortaya koydu. Doğal olarak görüşmenin ana teması Abullah Gül'ün adaylığıdı. Ve yine Sayın Bülent Arınç'ın bu seçimde bir tavır alıp almayacağı bir yerde bulunup bulunmayacağı konuşulmuş olabilir. Arınç'ın siyasaette bir özgül ağırlığı varmış ki sayın Erdoğan'ın böylebir görüşme talebi olmuş.

'ARINÇ'IN GÖNÜL KIRIKLIĞI VAR' Sayın Arınç eğer Gül aday olursa onuna bir olmayacağını ve AK Parti içinde aktif siyasette olmayacağını deklare etmiş oldu. Bence Arınç'ın ve Gül'ün gönül kırıklığı var. Arınç'ı Erdoğan'ı savunduğunu iddia eden bazı gazetecilerin ve siyasetçilerin gerçekten ahlaktan yoksun ifadelerinin kırdığını üzdüğünü biliyorum. Bunlara sus dur demediği için Arınç'ın Gül'ün ve Davutoğlu'nun Erdoğan'a da bir kırıklığı var. Şunu hepsi görmüş oldular sanırım. Bir gün yüz yüze bakacaksınız. Siyaset böyle bir şey.

  • Medya 25 Nisan 2018 09:05
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  • TORPİLLİ DAVACILAR 25 Nisan 2018 09:19 BU İNSANLARI FETÖ İLAN EDENLER KÖŞE BAŞLARINDA TRÖLLERİNE ATEŞ ETTİRENLER KİMLERDİ TABİKİ KIRIK OLACAKLAR DAHA DÜN TEPEDEN İNİP MAKAM MEVKİ SAHİBİ OLAN PARTİDE KENDİNİ KRAL SANANLAR BUGÜNLERDE BU DAVAYA YILLARINI VERMİŞ BU PARTİNİN KURUCUSU OLMUŞ İNSANLARI HİÇE SAYDILAR HAKARETLER ETTİLER BÖLÜCÜ DİYE SUÇLADILAR BUNLARI KİMLER YAPTI YAPTIRDI BUNU BÜTÜN TÜRKİYE CÜMLE ALEM BİLİYOR

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