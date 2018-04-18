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Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi

MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından gözler Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Abdulkadir Selvi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı sorusuna bugün gerçekleştirilen görüşmenin öneminin altını çizerken 'İsimler konusu yeniden gündeme gelecektir' dedi.

Elbette ki isimler konusu yeniden gündeme gelecektir. Bugün sayın Saadet Partisi Temel Kamallaoğlu'da bir görüşme olabileceğini söyledi. Bugün çıkacak kararla siyaset kendini yeniden dizayn edecek. Yani siyasette kartlar yeniden dağıtılacak.

Siyasette artık 1 saat bile uzun bir süre haline geldi. Bir seçim kararı çıkmadan neler olabileceğine dair söylemleri erken buluyorum.

ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLİR Erken seçim de olsa olmasa da ben sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini düşünüyorum.

  • Medya 18 Nisan 2018 15:53
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