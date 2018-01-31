Abdullah Ağar ifşa etti! O mayınların sırrı çözüldü...

PKK/PYD ile IŞİD'in kirli işbirliği ve o örgütleri kullanan kirli elin aynı oluşu bir kez daha ispatlandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen örgütün Suriye'deki Kandil'i Burseya Dağı'nda ele geçirilen kaya görünümlü mayın tuzaklarıyla ilgili güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan bomba bir açıklama geldi. PKK'nın kaya görünümlü mayınlarını daha önce bölgede IŞİD terör örgütünün kullandığını belirten Abdullah Ağar, "Aynı teknoloji, aynı işçilik, aynı malzeme, aynı patkayıcı, aynı akıl, aynı eğitim, aynı maksat, aynı patron!" dedi.
BURSEYA DAĞI'NDA ELE GEÇİRİLDİ: Mehmetçik dün Burseya Dağı'ndaki tuzakları temizlemeye devam ederken, çok dikkatli şekilde yapılan temizlik sırasında birbirinden ilginç el yapımı patlayıcılar (EYP) ele geçirilmişti. Askerlerin dikkati sonucunda teröristlerin taş süsü verdikleri ve köpük içerisine yerleştirdiği mayın ele geçirildi. Askerlerin dikkati sayesinde ele geçirilen mayın imha edildi.
DAHA ÖNCE IŞİD KULLANIYORDU: PKK'nın taş görünümlü mayınlarıyla ilgili en çarpıcı açıklama güvenlik uzmanı eski bordo bereli Abdullah Ağar'dan geldi. Ağar PKK'nın taş görünümlü mayınlarını bölgede daha önce IŞİD'in kullandığını fotoğraflarıyla kanıtlayıp, iki terör örgütü arasındaki ilişkiyi ve iki örgütü besleyip yöneten karanlık elleri bir kez daha ifşa etti...
AYNI TEKNOLOJİ, AYNI MALZEME, AYNI AKIL, AYNI PATRON: Sosyal medya hesabından dün bulunan kaya şeklindeki mayınlar ile IŞİD'in daha önce ele geçirilen mayınlarının fotoğraflarını yayınlayan Abdullah Ağar, "Üsttekiler IŞİD/DAEŞ’in EYP’leri. Alttakiler YPG/PKK’ın EYP’leri. Aynı teknoloji, aynı işçilik, aynı malzeme, aynı patkayıcı, aynı akıl, aynı eğitim, aynı maksat, aynı patron! Aynı bozgun..." notunu düştü...
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