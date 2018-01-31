Abdullah Ağar ifşa etti! O mayınların sırrı çözüldü...

Abdullah Ağar ifşa etti! O mayınların sırrı çözüldü...

PKK/PYD ile IŞİD'in kirli işbirliği ve o örgütleri kullanan kirli elin aynı oluşu bir kez daha ispatlandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen örgütün Suriye'deki Kandil'i Burseya Dağı'nda ele geçirilen kaya görünümlü mayın tuzaklarıyla ilgili güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan bomba bir açıklama geldi. PKK'nın kaya görünümlü mayınlarını daha önce bölgede IŞİD terör örgütünün kullandığını belirten Abdullah Ağar, "Aynı teknoloji, aynı işçilik, aynı malzeme, aynı patkayıcı, aynı akıl, aynı eğitim, aynı maksat, aynı patron!" dedi.

15
Abdullah Ağar ifşa etti! O mayınların sırrı çözüldü...

BURSEYA DAĞI'NDA ELE GEÇİRİLDİ: Mehmetçik dün Burseya Dağı'ndaki tuzakları temizlemeye devam ederken, çok dikkatli şekilde yapılan temizlik sırasında birbirinden ilginç el yapımı patlayıcılar (EYP) ele geçirilmişti. Askerlerin dikkati sonucunda teröristlerin taş süsü verdikleri ve köpük içerisine yerleştirdiği mayın ele geçirildi. Askerlerin dikkati sayesinde ele geçirilen mayın imha edildi.

25
Abdullah Ağar ifşa etti! O mayınların sırrı çözüldü...

DAHA ÖNCE IŞİD KULLANIYORDU: PKK'nın taş görünümlü mayınlarıyla ilgili en çarpıcı açıklama güvenlik uzmanı eski bordo bereli Abdullah Ağar'dan geldi. Ağar PKK'nın taş görünümlü mayınlarını bölgede daha önce IŞİD'in kullandığını fotoğraflarıyla kanıtlayıp, iki terör örgütü arasındaki ilişkiyi ve iki örgütü besleyip yöneten karanlık elleri bir kez daha ifşa etti...

35
Abdullah Ağar ifşa etti! O mayınların sırrı çözüldü...

AYNI TEKNOLOJİ, AYNI MALZEME, AYNI AKIL, AYNI PATRON: Sosyal medya hesabından dün bulunan kaya şeklindeki mayınlar ile IŞİD'in daha önce ele geçirilen mayınlarının fotoğraflarını yayınlayan Abdullah Ağar, "Üsttekiler IŞİD/DAEŞ’in EYP’leri. Alttakiler YPG/PKK’ın EYP’leri. Aynı teknoloji, aynı işçilik, aynı malzeme, aynı patkayıcı, aynı akıl, aynı eğitim, aynı maksat, aynı patron! Aynı bozgun..." notunu düştü...

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat