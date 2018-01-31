Abdullah Ağar ifşa etti! O mayınların sırrı çözüldü...

DAHA ÖNCE IŞİD KULLANIYORDU: PKK'nın taş görünümlü mayınlarıyla ilgili en çarpıcı açıklama güvenlik uzmanı eski bordo bereli Abdullah Ağar'dan geldi. Ağar PKK'nın taş görünümlü mayınlarını bölgede daha önce IŞİD'in kullandığını fotoğraflarıyla kanıtlayıp, iki terör örgütü arasındaki ilişkiyi ve iki örgütü besleyip yöneten karanlık elleri bir kez daha ifşa etti...