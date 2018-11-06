ABD'nin PKK hamlesine Beştepe'den ilk tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin terör örgütü PKK'nın üst düzey 3 yöneticisi için aldığı ödül kararına temkinli yaklaştı. ABD'nin Suriye politikasına gönderme yapan Kalın, ABD'nin bu konudaki yaklaşımının Türkiye'nin Fırat'ın doğusuyla ilgili politikasını değiştirmeyeceğini söyledi.

Kalın Habertürk TV’de ABD’nin 3 terörist başına ödül koyması konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, şunları söyledi:

"Amerikan yönetiminin Obama’dan beri yürüttüğü bir politika var. DEAŞ’a karşı PYD-YPG destekleyelim. DEAŞ barbarlarına karşı YPG-PYD’lilerle medeniyet adına mücadele veriyoruz. Kurgu böyle yapılmıştı. Bunu meşrulaştırmak için ABD’nin önde gelen yayın kuruluşları New York Times, Washington Post ve diğerleri PKK terörünü estetize, romantize eden yayınlar yaptılar. Kürt kadınları DEAŞ barbarlarına mücadele ediyorlar diye. Yaptığımız görüşmelerden birinde General McMaster’e ‘nasıl bir ironi içindesiniz. En ileri kapitalist ülkesi bir Marksist-Leninist örgütü kendine müttefik edindi’ dedim. Gülmüştü. YPG’yi PYD’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz diyorlar. Bununla hiç kimseyi kandıramazlar. Kendi raporlarında bugün bile dahi, CIA raporlarında da PYD’nin PKK olu olduğunu ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanımız Obama, Trump’a her seferinde bunların ayrıştırılamayacağını, bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattı. Örnekleri ile ortaya koyduk. Kimin kimden talimat aldığını anlattık. Bilmiyor değiller, eksik bilgiye söz konusu değil. Bir bakış açısı sorunu var. Bir politika tercihi yapıldı. Bunu da devam ettiriyorlar. DEAŞ Suriye’de yenildi dediler. Şimdi de ‘DEAŞ geri geliyor bizim YPG ile angajmanımızı devam ettirmeliyiz’ diyorlar.