ABD'nin CIA destekli büyük sırrı böyle ifşa oldu dünya sallancak

ABD'nin filmlere konu olan ve hala dünyanın en büyük gizemleri arasında yer aladan 51.bölge vakasına mutlaka bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Boyd Bushman, 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamı. Ve ABD'nin sırlarını öyle bir ifşa etti ki, 51.bölge hakkında düşünülenlerin hepsinin bir bir doğru çıkabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Bushman, ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının olduğunu söyledi.
Body Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kaydettiği videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların iki tür olduğunu işaret etti.
Bu iki grubu dünyalılara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösterenler olarak ayırmıştır. Body Bushman uzaylıların uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olduklarını ayrıca Quintumnia adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini iddia etmiştir.
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