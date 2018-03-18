ABD'nin CIA destekli büyük sırrı böyle ifşa oldu dünya sallancak

ABD'nin filmlere konu olan ve hala dünyanın en büyük gizemleri arasında yer aladan 51.bölge vakasına mutlaka bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Boyd Bushman, 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamı. Ve ABD'nin sırlarını öyle bir ifşa etti ki, 51.bölge hakkında düşünülenlerin hepsinin bir bir doğru çıkabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

