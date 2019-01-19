ABD'li Senatör: Suriye'deki stratejimiz Türkiye'nin zararına

ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham "Suriye'deki stratejimiz Türkiye'nin zararına bir strateji" derken, "Trump'a 'Obama Türkiye için bir kabus yarattı sen bu kabusu sona erdirmelisin' diyeceğim" diye konuştu.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham CNN TÜRK'e özel bir röportaj verirken çok sayıda önemli soruya da cevap verdi. İşte o röportajda yer alan detaylar;

Sena Alkan - Güvenli bölge ile başlayacağım. Türkiye'nin güvenli bölgeden anladığı ile ABD'nin anladığı arasında farklar var. Güvenli bölgenin YPG için özerk bölgeye yol açacağı iddiaları var Türkiye'de. ABD'nin güvenli bölge teklifi özerk bölgeye yol açar mı? Eğer öyleyse ABD bunu destekler mi? Hayır açmazsa Türkiye'nin güvenlik endişelerini nasıl gidereceksiniz

Lindsey Graham - 2016'da endişesini duyduğum şey gerçek oluyor önce onu söyleyeyim. DEAŞ'a karşı YPG'yi silahlandırmak Türkiye için daha büyük bir problem. Bu yüzden, çekilme iç amaçla olmalı. Türkiye'yi korumak, İran'ın bizim ayrılışımızdan sonra en büyük kazanan olmaması. DEAŞ'ın bir daha geri gelmemesi. Bu yüzden Münbiç diyorum. Türkiye'ye Münbiç’teki tüm YPG elementlerin çıkacağına söz verdik. Türkiye'nin ortak devriye yapacağına ve Türkiye ve Münbiç için kabul edilebilir kişilerin yerel yönetimde yer alacağına söz verdik. Benim amacım yarattığımız problemi düzeltmek, Türkiye'den Suriye'den bir terörist eylemin gelmeyeceğinden tamamıyla emin olmasını sağlamak, Biz çekildikten sonra kapsayıcı bir yönetim bir grubun domine ettiği bir yönetim değil.

  • Medya 19 Ocak 2019 20:48
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