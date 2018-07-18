ABD'li aktris Elizabeth Banks yeni filmi için İstanbul'da!

Açlık Oyunları filminde 'Effi Trinkett' karakterine hayat veren güzel oyuncu Elizabeth Banks, yeni çekilecek filminin çalışmaları için İstanbul'a geldi. 44 yaşındaki oyuncu önceki gün Tarihi Yarımada'yı dolaşıp Mısır Çarşısı'nda alışveriş yaptı. Türkiye ziyaretini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Banks "İstanbul-Türkiye’deyim ve bu muhteşem yerden çok cool şeyler paylaşıyorum” diyerek Instagram hesabından paylaşım yaptı. Banks, ardından Ayasofya’yı ziyaret etti.