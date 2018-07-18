ABD'li aktris Elizabeth Banks yeni filmi için İstanbul'da!

Açlık Oyunları filminden tanıdığımı ABD'li aktris Elizabeth Banks yeni çekilecek filminin çalışmaları için İstanbul'a geldi. İstanbul'u gezen 44 yaşındaki güzel oyuncu ziyarete dair eğlenceli karaleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

ABD'li aktris Elizabeth Banks yeni filmi için İstanbul'da!

Açlık Oyunları filminde 'Effi Trinkett' karakterine hayat veren güzel oyuncu Elizabeth Banks, yeni çekilecek filminin çalışmaları için İstanbul'a geldi. 44 yaşındaki oyuncu önceki gün Tarihi Yarımada'yı dolaşıp Mısır Çarşısı'nda alışveriş yaptı. Türkiye ziyaretini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Banks "İstanbul-Türkiye’deyim ve bu muhteşem yerden çok cool şeyler paylaşıyorum” diyerek Instagram hesabından paylaşım yaptı. Banks, ardından Ayasofya’yı ziyaret etti.

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ABD'li aktris Elizabeth Banks yeni filmi için İstanbul'da!

Ayasofya'nın ardından Eminönü'ne geçen Banks, muhteşem deniz manzarası önünde poz verip 'Istanbul' etiketiyle sayfasında paylaştı. Insta-story'de İstanbul'dan pek çok hikaye de yayınlayan güzel yıldız, öğle yemeği yerken çektiği görüntüyü "Türkiye'deki insanlara boomerang nasıl yapılırmış gösteriyorum" notuyla paylaştı.

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ABD'li aktris Elizabeth Banks yeni filmi için İstanbul'da!

Eğlenceli filtrelerle paylaşımlar yapan Banks, Türkiye'de çok keyifli anlar yaşadığını tüm dünyadaki takipçilerine gösterdi.Mısır Çarşısı'nda gördüğü baharat tezgahlarını çok beğenen Banks, çarşıda çektiği görüntüleri 'Spice Market' (Mısır Çarşısı) etiketiyle paylaştı.

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ABD'li aktris Elizabeth Banks yeni filmi için İstanbul'da!

Daha sonra yürüyerek Kapalıçarşı'ya giden Banks, sokaklarda dolaşırken pek çok görüntü kaydetti. Ünlü oyuncu, paylaşımının altına "İstanbul'da alışveriş çılgınca" notunu düştü.

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