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ABD'den Türkiye'ye 'güvenli bölge' mesajı

ABD'den Türkiye'ye 'güvenli bölge' mesajı

ABD Dışişleri Rex Tillerson Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 20:40 - Güncelleme: 23-01-2018 00:40

ABD Dışişleri Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik düzenlediği operasyondan dolayı endişeli olduklarını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere’nin başkenti Londra’ya düzenlediği ziyarette Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrinde yürüttüğü "Zeytin dalı Harekatı” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyondan dolayı endişe duyduklarını ifade eden Tillerson, “Türkiye’nin vatandaşlarını terörist unsurlardan korumaya yönelik meşru haklarını tanıyor ve takdir ediyoruz” dedi. Tillerson, ABD'nin her iki taraftan da sivil kayıpları en aza indirmesini istediğini ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmeyi hedeflediklerini ifade etti.

GÜVENLİ BÖLGE ÇAĞRISI

Tillerson, yaptığı ikinci açıklamada Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye'nin meşru güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir güvenli bölge kurmak için Ankara ile birlikte çalışmayı umduklarını söyledi.

Reuters'ın haberine göre; Paris'e giderken beraberindeki gazetecilere konuşan Tillerson, Türkiye'ye yönelik ifadelerinde, "İhtiyacınız olabilecek bir tür güvenli bölge oluşturmaya çalışmak için birlikte çalışıp çalışamayacağımızı görelim" dedi.

Tillerson, "Türklerle ve ayrıca sahadaki bazı güçlerle bu durumu nasıl istikrara kavuşturabileceğimize ve Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını nasıl karşılayabileceğimize yönelik görüşme halindeyiz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Hakkı 23 Ocak 2018 01:08 60000 bin tır silahi toplasın Türkiye ye teslim etsin bizde samimi olduğuna inanalım

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