ABD'den Ortadoğu hamlesi! İlk sevkiyat yapıldı

ABD, bir F-35B tipi savaş uçağının eşlik ettiği Essex Amfibi Hazırlık Grubu gemilerini, Ortadoğu ve Pasifik bölgelerine sevk etti.

ABD'den Ortadoğu hamlesi! İlk sevkiyat yapıldı

Ortadoğu'ya yönelik sevkiyat, ABD'nin F-35B uçağını ilk kez bir savaş alanında kullanacağı yorumlarına neden oldu

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ABD'den Ortadoğu hamlesi! İlk sevkiyat yapıldı

ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı'nın dikey iniş-kalkış yapabilen bir F-35B tipi savaş uçağının eşlik ettiği Essex Amfibi Hazırlık Grubu gemilerini Ortadoğu ve Pasifik bölgesine sevk ettiği bildirildi.

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ABD'den Ortadoğu hamlesi! İlk sevkiyat yapıldı

Merkez Kuvvetler Deniz Piyadeleri Komutanlığından Amerikan medyasına yapılan açıklamada, üç gemiden oluşan Essex Amfibi Gemi grubunun 6 aylık bir görevlendirmeyle Ortadoğu'da faaliyet gösteren 5'inci filo ile Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren 7'inci filo bünyesindeki 6 aylık görev için geçen hafta San Diego'dan ayrıldığı duyuruldu.

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ABD'den Ortadoğu hamlesi! İlk sevkiyat yapıldı

Gemi grubuna 13'üncü Deniz Piyadeleri Sefer Birliğinde görevli dikey kalkış-iniş yapabilen bir F-35 uçağının eşlik ettiği bilgisini de paylaşan yetkililer, gemi grubunda 5 bin askerin görev yapacağını kaydetti.

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