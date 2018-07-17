ABD'den Ortadoğu hamlesi! İlk sevkiyat yapıldı

ABD, bir F-35B tipi savaş uçağının eşlik ettiği Essex Amfibi Hazırlık Grubu gemilerini, Ortadoğu ve Pasifik bölgelerine sevk etti.

Ortadoğu'ya yönelik sevkiyat, ABD'nin F-35B uçağını ilk kez bir savaş alanında kullanacağı yorumlarına neden oldu Twitter

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ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı'nın dikey iniş-kalkış yapabilen bir F-35B tipi savaş uçağının eşlik ettiği Essex Amfibi Hazırlık Grubu gemilerini Ortadoğu ve Pasifik bölgesine sevk ettiği bildirildi.



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Merkez Kuvvetler Deniz Piyadeleri Komutanlığından Amerikan medyasına yapılan açıklamada, üç gemiden oluşan Essex Amfibi Gemi grubunun 6 aylık bir görevlendirmeyle Ortadoğu'da faaliyet gösteren 5'inci filo ile Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren 7'inci filo bünyesindeki 6 aylık görev için geçen hafta San Diego'dan ayrıldığı duyuruldu.



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