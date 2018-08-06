ABD'de otoparka uçak düştü: 5 ölü

ABD'de bir AVM otoparkına küçük bir uçak düştü uçaktaki 5 kişi hayatını kaybederken otopark içerisinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ABD'nin California eyaletinde AVM otoparkına küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye yetkilileri, California'nın güneyindeki alışveriş merkezinde bulunan otoparka çift motorlu küçük uçağın düştüğünü bildirdi. Uçaktaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, otoparkta ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.