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ABD'de korkunç olay! Üst geçit çöktü

ABD’nin Miami kentindeki Florida Uluslararası Üniversitesi’nin yerleşkesi yakınında dün inşa halindeki bir üstgeçit çöktü. Miami-Dade Belediye Başkanı Carlos Gimenez, 54 metre uzunluğunda, ana gövdesi 950 ton ağırlığındaki köprünün enkazı altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin ise yaralandığını duyurdu. Enkaz altında beş ya da altı araç bulunduğu ifade edilirken, can kaybının artmasından endişe duyuluyor.

Yerel medyaya konuşan Tiona Page adlı tanık, otomobillerden gelen çığlıkların “dehşet verici” olduğunu söyledi. Damany Reed adlı bir başka tanık ise, “Büyük bir patlama efekti duydum. Dışarı baktık. Bir şeyin düştüğünü sandık ama çöken köprüydü. Çok korkunçtu” dedi. Köprünün yanındaki yerleşkede bulunan doktorlar ve tıp öğrencileri, hemen kazazedelerin yardımına koştu

Öğrencilerin kaldığı konut bölgesiyle üniversiteyi birbirine bağlayan üstgeçidin, Ağustos 2017’de bir öğrencinin, işlek yoldan geçerken trafik kazasında ölmesinin ardından, talep üzerine inşa edildiği belirtildi. 2019’da tamamlanması planlanan köprünün çökmesine yol açan neden henüz bilinmiyor.

  • Güncel 16 Mart 2018 09:01
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