ABD'de binlerce kadın Trump hükümetini protesto etti

Los Angeles merkezinde bulunan Pershing Meydanında bir araya gelen on binlerce kadın ve kadın hakları destekleyicisi buradan Los Angeles Belediye binasının önüne doğru sloganlar ve pankartlarla yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında en çok ilgi çekenlerden biri de Trump karşıtları tarafından simge haline getirilmiş olan Donald Trump Bebeği balonuydu. Yürüyüşün sonunda Los Angeles Belediye Binası önüne gelen kalabalık burada kurulan sahnede konserle karşılandı. Kısa konserin ardından ise konuşmalar yapıldı.

Sözlerine kadınları ve kızları küçük gören ve rollerini küçümseyen bir toplumda yaşadıklarını hatırlatarak devam eden Newsom “ABD’de sadece reprodüktif seçimlerimiz için değil aynı zamanda doğum izni için de savaşıyoruz. ABD de her dördümüzden biri aile içi şiddete maruz kalıyor. Beşimizden biri cinsel saldırı ile karşılaşıyor” dedi. ABD de kadınlara ödenen maaş ile erkeklere ödenen maaş arasında da büyük farklılıklar olduğuna değinen Newsom erkek bir işçinin bir dolar aldığı yerde kadın bir işçinin otuz iki sent kazandığını ve bu durumun Latin Amerikalı veya Afrika kökenli Amerikalılar için daha da kötü olduğunu açıkladı.