ABD'de binlerce kadın Trump hükümetini protesto etti

Polisin caddeleri kapattığı ve geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşte, Fransa’da olan Sarı Ceket protestosuna destek verenlerden, Trump karşıtlarına, göçmen hakları savunucularından, işçi hakları destekleyicilerine birçok gruptan kişi bir araya geldi.
Los Angeles merkezinde bulunan Pershing Meydanında bir araya gelen on binlerce kadın ve kadın hakları destekleyicisi buradan Los Angeles Belediye binasının önüne doğru sloganlar ve pankartlarla yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında en çok ilgi çekenlerden biri de Trump karşıtları tarafından simge haline getirilmiş olan Donald Trump Bebeği balonuydu. Yürüyüşün sonunda Los Angeles Belediye Binası önüne gelen kalabalık burada kurulan sahnede konserle karşılandı. Kısa konserin ardından ise konuşmalar yapıldı.
California Valisi Gavin Mewsom’ın eşi yapınıcı ve aktris Jennifer Siebel Newsom yaptığı konuşmaya Kadın Yürüyüşünde bulunmaktan duyduğu onurdan bahsederek başladı. Özellikle son zamanlarda yükselen aktivist akımı görmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Newsom “Sesiniz dünyayı hepimiz için daha iyi bir yer yapıyor” dedi.
Sözlerine kadınları ve kızları küçük gören ve rollerini küçümseyen bir toplumda yaşadıklarını hatırlatarak devam eden Newsom “ABD’de sadece reprodüktif seçimlerimiz için değil aynı zamanda doğum izni için de savaşıyoruz. ABD de her dördümüzden biri aile içi şiddete maruz kalıyor. Beşimizden biri cinsel saldırı ile karşılaşıyor” dedi. ABD de kadınlara ödenen maaş ile erkeklere ödenen maaş arasında da büyük farklılıklar olduğuna değinen Newsom erkek bir işçinin bir dolar aldığı yerde kadın bir işçinin otuz iki sent kazandığını ve bu durumun Latin Amerikalı veya Afrika kökenli Amerikalılar için daha da kötü olduğunu açıkladı.
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