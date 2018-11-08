ABD'de barda katliam 12 kişi öldü, polis de saldırganı öldürdü

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi öldü. Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Önce sadece 6 yaralı var diyen Şerif Sözcüsü, saatler sonra saldırganla birlikte 11 sivilin ve bir polisin de öldüğünü duyurdu.



