ABD'de barda katliam 12 kişi öldü, polis de saldırganı öldürdü

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi öldü. Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Önce sadece 6 yaralı var diyen Şerif Sözcüsü, saatler sonra saldırganla birlikte 11 sivilin ve bir polisin de öldüğünü duyurdu.
ABD'nin California eyaletinde Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar & Grill adlı barda silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı.
Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralı sayısının onlarla ifade edildiği bildirildi.
Ancak Şerif Sözcüsü yalnızca 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Sözcü, saatler sonra saldırganla birlikte 11 sivilin ve bir polisin de öldüğünü duyurdu.
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